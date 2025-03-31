МИД: ЕС упустил удобный момент, чтобы «переобуться в воздухе» в отношении России
Страны — участницы Европейского союза упустили удобный момент, чтобы изменить свою риторику в отношении России, избранный Брюсселем путь ведёт к саморазрушению.
Такую точку зрения в беседе с ТАСС высказал директор департамента международных отношений Министерства иностранных дел России Кирилл Логвинов.
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Он отметил, что многие эксперты ожидали, что после прихода новой американской администрации в ЕС «переобуются в воздухе».
«Как видим, этого не произошло. Причём, как мне представляется, удобный для Брюсселя момент упущен», — отметил собеседник агентства.
Ранее французская газета Le Figaro писала, что европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией.