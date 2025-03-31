В МИД рассказали о зависших на счетах деньгах для ООН

Российские деньги, которые были предназначены для взносов в ООН, зависли на счетах. Об этом глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов рассказал ТАСС.

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«Причитающиеся выплаты за прошлый год в регулярный бюджет ООН мы перечислили. Однако после того, как в конце 2024 года в блокирующие списки Минфина США был включен уполномоченный Газпромбанк, уплата обязательных и добровольных взносов России в ООН фактически заблокирована. Иными словами, деньги зависли на счетах», — сказал дипломат.

По его словам, это является большой проблемой и для ООН, поскольку работа организации «критически» зависит от поступления взносов государств-членов ООН.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров озаботился поведением генсека ООН Антониу Гутерриша, который не упоминает о подвигах Красной армии на памятных церемониях. «Это печальная тенденция», — признал министр.