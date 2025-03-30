Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что особо озабочен поведением генсека ООН Антониу Гутерриша, не упоминающего Красную армию на памятных церемониях.

"Я особо озабочен поведением генерального секретаря ООН. Не потому, что он как личность приближается к идеалам, а потому что он генеральный секретарь ООН. Кем бы он ни был, а он португальский гражданин, он полжизни работал в международных организациях и должен понимать, что такое генеральный секретарь ООН в соответствии со статьей 100 устава. Он гласит: не принимать никаких указаний ни от какого-либо правительства, соблюдать нейтралитет и добиваться единственного - выполнения целей Устава ООН", - сказал он в интервью для проекта "Без срока давности. Фронт без линии фронта".

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