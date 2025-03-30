Почти весь европейский Запад поставлен «под ружье», чтобы «на своих штыках» пытаться продлить жизнь президента Украины Владимира Зеленского, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Заявление главы ведомства приводится на официальном сайте МИД.

Поэтому и сейчас мы видим, что почти весь европейский Запад поставлен «под ружье» для того, чтобы «на своих штыках» пытаться продлить «жизнь» нацистского режима В.А.Зеленского. Как и в эпоху А.Гитлера, это делается под нацистскими флагами, с шевронами «СС» дивизии «Мертвая голова» и т.д., — отметил министр.

Как объяснил Лавров, западные государства всякими способами хотят обелить свой не очень хороший вклад в развитие человечества и поступки предшественников. Глава МИД обратил внимание на то, что реабилитация нацизма начинает становиться одной из главных точек в позиции Запада в международных дискуссиях.

До этого Лавров заявил, что страны Евросоюза мечтают, чтобы на Украине были миротворцы. Как указал министр, больше всех за эту инициативу выступают Великобритания и Франция «при поддержке мощного хора Прибалтики». Эти «мечтатели с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность», подытожил глава внешнеполитического ведомства.