Трамп намерен провести новый разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время планирует возобновить контакты с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на слова главы Белого дома.

Как следует из опубликованного на сайте телеканала интервью с президентом США, Дональд Трамп сообщил о предстоящем телефонном разговоре с Владимиром Путиным в течение текущей недели.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась 12 часов.

Днем позже Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. Стороны пришли к соглашению по нескольким важным вопросам. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность морских перевозок, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также предусмотрены процедуры по досмотру судов.