В Сети появились ранее не опубликованные кадры с участием президента России Владимира Путина на подводной лодке. Видео было обнародовано журналистом Павлом Зарубиным.

На записи видно как президент посетил подлодку. Также как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поднимается на палубу.

«Настоящие подводники выходят сами», — заявил Песков, поднимаясь наружу из подводного судна.

На вопрос о впечатлении он ответил: «Это прям сложно, сложная работа».

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Ранее президент России посетил атомный подводный крейсер «Архангельск». Путин осмотрел центральный командный пост крейсера, каюту размещения экипажа и места хранения вооружения.