Замглавы администрации Архангельской области умер во время игры в хоккей

Во время хоккейного матча во Дворце спорта скончался 66-летний заместитель руководителя администрации Архангельской области Владимир Ананьев. Об этом пишут «Аргументы и факты. Архангельск».

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По данным газеты, Ананьев принимал участие в хоккейном матче в составе команды правительства региона против команды Т-54 (Федерация хоккея Архангельской области).

На 19-й минуте матча мужчине стало плохо и он упал на лёд. Жёстких столкновений до этого не было. Судья вызвал медиков, чиновника тут же госпитализировали, но спасти не смогли.

Владимир Михайлович Ананьев родился в 1958 году во Львове. Окончил Московскую государственную юридическую академию. Был помощником прокурора Ломоносовского района города Архангельска, прокурором отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Архангельской области.

С марта по апрель 2000 года — старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов. В дальнейшем — начальником отдела, начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Архангельской области.

В феврале 2008 года Владимира Ананьева назначили заместителем прокурора Архангельской области. В том же году по инициативе прокуратуры был принят закон «О противодействии коррупции в Архангельской области». Законопроект депутатам представил сам Ананьев.

В сентябре 2022 года Ананьева назначили ответственным секретарем призывной комиссии по мобилизации в Архангельской области. Каждый день чиновник устраивал брифинги.

Также он играл в товарищеских хоккейных матчах в составе команды «Правительство АО». В декабре 2024 года стал лучшим игроком своей команды на матче против команды «Т-54».