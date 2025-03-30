Зеленский стал «Персоной года» журнала Time за 4 млн долларов

За 4 млн долларов Владимиру Зеленскому присвоили звание «Персона года» и опубликовали его фото на обложке американского журнала Time. Деньги выплатило Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом написал в Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

Пушков отметил, что это произошло в 2022 году.

«В США стало известно, что в 2022 году агентство USAID заплатило 4 млн долл американскому журналу "Тайм" за то, чтобы еженедельник объявил его "Персоной года" и разместил его фото на своей обложке», — написал Пушков.

По его словам, «Тайм» был далеко не единственным СМИ, «получавшим огромные деньги за такого рода публикации». Об этом свидетельствуют раскрытые статьи расходов USAID.

«И именно так делается информация на Западе», — заявил Пушков.

Алексей Пушков занимает в Совфеде пост председателя Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.