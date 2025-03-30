В России ответили увидевшим для себя угрозу в прекращении огня на Украине странам Балтии

Заявление стран Балтии об угрозе своей безопасности в прекращении огня на Украине сделано не от большого ума, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Нормальные люди могут сказать, что прекращение боевых действий — это опасно? Значит, надо воевать тогда постоянно? Вся Европа в перманентном состоянии должна воевать, чтобы было безопасно? Они просто потеряли вообще чувство реальности и уже несу что попало, что в голову придет, лишь бы любой ценой вооруженный конфликт на Украине продлился», — ответил Джабаров.

В Прибалтике заявили об угрозе после прекращения огня на Украине

"Я думаю, что на такие заявления даже не стоит обращать внимание. Это не от большого ума". Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совфеда по международным делам

Ранее министры обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене заявили, что страны Балтии видят угрозу для своей безопасности в прекращении огня на Украине. По словам Ханно Певкура, после того, как боевые действия на Украине прекратятся, Россия якобы «очень быстро перераспределит свои силы».