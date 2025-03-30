Президент Украины Владимир Зеленский исповедует нацизм, рассчитывая на помощь сторонников этой идеологии. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

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По его словам, экс-лидер Украины Виктор Янукович знал, что Запад раскачивает нацистские и русофобские настроения на Украине, однако не смог оценить серьезность этого движения.

"По неформальным данным, нацисты собирали в качестве своих сторонников около 25-30 тысяч человек. Это очень много для Украины. Этого достаточно, чтобы свергнуть власть. К началу Майдана 2013-2014 годов они подошли хорошо организованной структурой, имеющей политическую подоплеку", - заявил он.

Константинов отметил, что в те годы все пугались националистов и на них стали ориентироваться даже те люди, которые не были согласны с их взглядами. Глава Крыма также вспомнил слова бывшего американского лидера Джо Байдена о том, что Зеленский не может быть нацистом, поскольку сам является евреем.

Он подчеркнул, что нацизм имеет не этническое происхождение, а политическое. До этого депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что отказ Владимира Зеленского подписать "ресурсную сделку" с США приведет к краху его администрации.