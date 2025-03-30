Политолог объяснил желание Великобритании столкнуть Европу с Россией

Политолог Ростислав Ищенко в беседе с изданием «Военное дело» Великобритании столкнуть Европу с Россией. По его мнению, Лондон пытается сделать это для давления на администрацию президента США Дональда Трампа.

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«Задача победить Россию вообще отсутствует, есть задача вернуть США к их традиционной политике конфронтации с Россией, которую Трамп пытается изменить», — отметил эксперт.

По его словам, Европа хочет создать такую ситуацию, которая позволит хотя бы частично компенсировать потери, понесенные в результате конфликта с Россией. Потенциальная война в Европе должна испугать американскую общественность, вызвать недовольство политикой Трампа, чтобы либо принудить его изменить свои решения, либо потерять власть.

Ищенко считает, что Лондон хочет придать конфликту такую конфигурацию, чтобы он формально продолжался без серьезного ущерба для Британии длительное время. Ядерная война в этом случае не начнется, но Москва, по задумке британцев, рано или поздно пойдет на компромисс.

Проблемой в этом случае является то, что и Европа, и НАТО хотят быть победителями, а не жертвой, принесенной на алтарь выгодного другим мира, отметил политолог. «Так что Лондон работает над организацией провокаций и пока у него это не получается, но в любой момент может получиться», — заключил он.

27 февраля французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Великобритания отправят делегацию военных на Украину, чтобы разработать формат будущей военной поддержки вооруженных сил республики.

Однако газета The Wall Street Journal рассказала, что Париж и Лондон сталкиваются с трудностями в попытках убедить других европейских союзников направить свои войска на Украину.