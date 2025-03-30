Раскрыт механизм внешнего управления в контексте заявлений Путина по Украине

МИД РФ разъяснил ТАСС механизм создания временных администраций по линии ООН. Отвечая на вопрос о соответствующих заявлениях президента России Владимира Путина по Украине, директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов отметил, что подобные прецеденты имели место в истории, так что Россия или посредники по итогам переговоров могут по логике подать такой запрос в организацию.

Дипломат подчеркнул, что по линии ООН имеются прецеденты создания временных международных администраций на затронутых конфликтами территориях, и передача территорий под временное управление Всемирной организации, как напоминал Путин, имела место в Камбодже, Восточном Тиморе, а также в Восточной Славонии, Бараньи и Западном Среме.

"Оговорюсь, что какой-либо единый механизм создания таких администраций формально в ООН не закреплен, - отметил Логвинов. - Если исходить из исторического опыта, то передача территорий обычно предполагала несколько этапов и требовала соблюдения ряда условий. Так, во всех упомянутых случаях первым шагом являлось достижение договоренности между сторонами конфликта - напрямую или через посредников - о соответствующей передаче ООН полномочий. Порядок необходимых последующих действий, их конкретное наполнение сами по себе могут являться предметом переговоров сторон. Затем должно следовать обращение к Всемирной организации. Оно может быть в форме письма либо одной стороны или сторон конфликта, либо посредников в адрес председателя Совета Безопасности ООН, либо ее генерального секретаря с просьбой о создании временной международной администрации".

Дипломат пояснил, что в письме могут содержаться согласованные общие параметры урегулирования, в том числе в виде приложения, если они были оформлены письменно. "Максимально возможная детализация таких параметров, включая вопрос временной администрации, во многом обеспечивала оперативное рассмотрение вопроса в стенах ООН, - продолжил Логвинов. - Далее предполагается, что Совбез дает прямое поручение генсекретарю разработать конкретные модальности временной администрации с учетом согласованных параметров урегулирования. Поручение может быть дано в форме резолюции Совбеза либо в виде иного документа (например, заявление или письмо председателя СБ). Поручение должно получить поддержку членов Совета, включая в первую очередь постоянных. Проект документа может вноситься любым его членом".

Затем, как отметил дипломат, в установленный срок генсекретарь готовит доклад по параметрам временной администрации (в частности, по штатному расписанию и бюджету). "Совбез ООН рассматривает предложения доклада и принимает окончательное решение о создании временной администрации - в форме своей резолюции или иного документа, что, опять же, предполагает согласие его членов, включая постоянных", - резюмировал Логвинов.

Президент России ранее, общаясь с моряками АПЛ "Архангельск", заявил, что международная практика предполагает возможность введения внешнего управления, что откроет путь к легитимным переговорам относительно украинского урегулирования. Он напомнил о прецедентах внешнего управления под эгидой ООН в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии. Путин отметил, что возможность введения на Украине временного управления можно было бы обсудить под эгидой ООН с США, европейскими странами, а также партнерами и друзьями России.