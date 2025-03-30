Путин сердечно поздравил российских мусульман с Ураза-байрамом

Президент России Владимир Путин сердечно поздравил мусульман с Ураза-байрамом. Текст его телеграммы опубликован на сайте Центрального духовного управления мусульман.

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"Знаменующий окончание священного месяца Рамадан, этот древний и один из наиболее почитаемых мусульманами всего мира праздник олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию", - отметил политик.

Он добавил, что мусульмане в РФ бережно относятся к наследию предков, чтут обычаи и традиции, поэтому праздник широко отмечается по всей стране в семейном кругу и религиозных общинах. Глава государства обратил внимание и на вклад мусульманских организаций в культурную жизнь страны и их помощь участникам и ветеранам СВО.

Ураза-байрам - итог всего Рамадана. У мусульман месяц длился строгий пост, и верующие укрепляли в себе дисциплину, помогали нуждающимся и учились прощать. Когда наступает Праздник разговения, главной становится не только трапеза, но и проявление щедрости, а также радость от проделанной работы над собой. О том, как отмечают Ураза-байрам и какие традиции принято соблюдать в этот день - в нашем материале.