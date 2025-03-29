Власти Великобритании намерены любой ценой склонить Киев к продолжению вооружённого конфликта на Украине.

Такое мнение высказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Комментируя заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера, что на предстоящей встрече контактной группы будет стоять задача привлечь больше военной помощи, чтобы «удержать Украину в борьбе», Ульянов напомнил, что такую же цель преследовал его предшественник Борис Джонсон.

«Что из этого получилось, всем, включая англичан, хорошо известно. Но спустя три года цели Лондона ничуть не изменились — любой ценой «удержать Украину в борьбе», — написал Ульянов в своём Telegram-канале.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Франция и Британия не могут убедить страны ЕС отправить войска на Украину.