Молдавия «движется в пропасть» по западному сценарию, предположил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Он добавил, что республика может стать следующей после Украины «кровоточащей точкой напряжения», пишет РИА Новости.

Районный суд Кишинева в пятницу, 28 марта, удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул сроком на 20 суток.

«Молдавия, преследуя неугодных политиков, быстро движется по заданному Западом сценарию и после Украины может стать следующей кровоточащей точкой напряжения», — отметил парламентарий.

По его мнению, незаконный арест Гуцул властями Молдавии должен рассматриваться международным сообществом как антидемократическая борьба с неудобными конкурентами и «ущемление прав автономии диктаторскими методами».

Шеремет пояснил, что использованные президентом Молдавии Майей Санду политические методы борьбы с неугодными «как под копирку схожи» с методами правления Владимира Зеленского.