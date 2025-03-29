В Госдуме предположили, что Молдавия «движется в пропасть»

Илья Родин

Молдавия «движется в пропасть» по западному сценарию, предположил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Он добавил, что республика может стать следующей после Украины «кровоточащей точкой напряжения», пишет РИА Новости.

В Госдуме предположили, что Молдавия «движется в пропасть»
© РИА Новости

Районный суд Кишинева в пятницу, 28 марта, удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул сроком на 20 суток.

«Молдавия, преследуя неугодных политиков, быстро движется по заданному Западом сценарию и после Украины может стать следующей кровоточащей точкой напряжения», — отметил парламентарий.

По его мнению, незаконный арест Гуцул властями Молдавии должен рассматриваться международным сообществом как антидемократическая борьба с неудобными конкурентами и «ущемление прав автономии диктаторскими методами».

Шеремет пояснил, что использованные президентом Молдавии Майей Санду политические методы борьбы с неугодными «как под копирку схожи» с методами правления Владимира Зеленского.