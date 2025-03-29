Замедленные темпы наступления российских войск в зоне спецоперации обусловлены стремлением минимизировать потери среди военнослужащих и гражданского населения Украины. По мнению депутата Госдумы Андрея Колесника, в этом заключается принципиальное отличие российской стратегии от тактики украинского руководства.

«У нас человека ценят, в отличие от Зеленского. Это он украинцев использует вместо дров. А мы относимся к своим людям бережно, бережем русского солдата. Могли бы быстрее наступление закончить [на Украине] и закрыть этот вопрос. Но гражданское население Украины бережем, своих воинов. Медленно, но верно. Заметьте – мы медленно запрягали, но едем-то быстро. Своих целей добьемся и победим, другого варианта нет», – заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

По словам парламентария, российское командование сознательно выбирает более осторожную тактику ведения боевых действий. Колесник акцентировал внимание на принципиально разном подходе к ценностям человеческой жизни в России и на Украине. В отличие от киевского режима, российская сторона ставит сохранение жизней как военнослужащих, так и мирного населения в приоритет.

Путин назвал условия для завершения СВО через 2 месяца

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что политологи прокомментировали начало предметного разговора между РФ и США по теме урегулирования конфликта на Украине.