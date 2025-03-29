Сделка по Черному морю даст Украине возможность получать новое вооружение от стран Запада, заявил ТАСС депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Он подчеркнул, что союзники Киева оказывают поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому, побуждая его к продолжению военных действий.

Украина надеется, как и было раньше, под видом зерновозов завозить в Одессу вооружение, снаряды и, естественно, решать свои задачи, — объяснил парламентарий.

Водолацкий также добавил, что союзники Украины уже не обращают внимания на президента США Дональда Трампа. Для них Соединенные Штаты становятся чуждым элементом, и они начинают действовать по своим правилам, заключил депутат.

Пошарим в трюмах «Зерновой сделки 2.0»: Что мы получим, кроме обещаний Трампа

Ранее президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган рассмотрели возможность возобновления зернового соглашения. До этого Москва и Вашингтон достигли договоренностей о выполнении условий черноморской инициативы.

Россия до этого заявила о готовности вернуться к зерновой сделке только при выполнении ряда условий, включая отмену санкций против Россельхозбанка и других финансовых организаций. В перечень требований входит подключение банков к SWIFT, снятие ограничений на торговое финансирование и страховые операции, а также отмена запретов для компаний-экспортеров удобрений и продовольствия.