В Госдуме указали на скрытый за зерновой сделкой по Черному морю план Зеленского

Киев может использовать возобновление черноморской зерновой инициативы, над которым работают Россия и США, чтобы получить западное оружие под прикрытием зерновозов. На скрытый план президента Украины Владимира Зеленского указал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

«Украина соглашается, потому что ей так сказали англосаксы. Украина надеется, как и было раньше, под видом зерновозов завозить в Одессу вооружение, снаряды и, естественно, решать свои задачи. Их цель — больше нагнетать военную истерию», — уверен парламентарий.