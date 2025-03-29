Российский сенатор Алексей Пушков назвал обсуждающие отправку «миротворцев» на Украину страны из «коалиции желающих» «совсем не желающими ссориться» с президентом США Дональдом Трампом.

«Не следует считать 30 стран, собравшихся на днях в Париже, «коалицией желающих» послать войска на Украину. Так хотели бы представить дело Макрон, Стармер и Зеленский. Но в большинстве своём это лишь желающие поговорить на эту тему и совсем не желающие ссориться с Трампом», — написал он в Telegram-канале.

В итоге, подчеркнул Пушков, сама идея отправки войск без поддержки США «всё время буксует».

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Ирландский журналист Чей Боуз ранее выразил предположение, что Владимир Зеленский остался разочарован результатами саммита «коалиции желающих» в Париже.

Согласно Die Welt саммит во Франции показал, что Зеленский вряд ли может рассчитывать на ЕС.