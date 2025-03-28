В США заявили о тесте Путина для Трампа

Предложение о снятии санкций на российский сельскохозяйственный экспорт является тестом президента России Владимира Путина для своего американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что Путин хочет проверить, насколько далеко готов зайти президент США Трамп в давлении на Европу для снятия санкций. По словам собеседника агентства, подключение одного из российских банков к системе SWIFT «может привести к постепенному ослаблению режима санкций в целом».

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. В нем утверждается, что условием для вступления черноморской инициативы в силу является снятие санкций с российских финансовых организаций, которые участвуют в торговле продовольствием.