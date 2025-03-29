Слова генсека ООН Антониу Гутерриша о легитимности правительства Украины являются двойной ложью, а Владимир Зеленский не заслуживает уважения.

Такое мнение выразил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"На Украине есть легитимное правительство, и очевидно, что его нужно уважать, заявил генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш]. Это, увы, двойная ложь. <...> Его не за что уважать. Он потерпел неудачу, его люди гибнут, а его страна исчезает", - написал Медведев на английском языке в X.

Ранее Гутерриш заявлял, что украинское правительство является легитимным, и считает нужным уважать это.

В США обратились к Зеленскому с предупреждением

27 марта президент РФ, находясь в Мурманске, заявил, что международная практика предполагает возможность введения внешнего управления, которое откроет путь к легитимным переговорам об урегулировании на Украине. Он напомнил о прецедентах внешнего управления под эгидой ООН в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии. Путин отметил, что возможность введения на Украине временного управления можно было бы обсудить под эгидой ООН с США, европейскими странами, а также партнерами и друзьями России.