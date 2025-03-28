ВСУ атаковали газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области по команде из Лондона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что ВСУ нанесли удар по ГИС «Суджа» утром 28 марта. По предварительной информации, атака была совершена с помощью реактивных снарядов РСЗО HIMARS. В результате удара произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен.

«Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск — британскими специалистами. Команду давали из Лондона. ГИС "Суджа" практически уничтожена», — прокомментировала это Захарова.

Она указала, что это далеко не первые «акты террора ВСУ против энергетической инфраструктуры России после объявления 18 марта запрета на обстрелы таких объектов». В частности, по словам Захаровой, Украина наносила удары по предприятиям газовой отрасли, электрораспределительным подстанциям и нефтехранилищам на территории Брянской, Курской, Белгородской областей, Крыма и Краснодарского края.