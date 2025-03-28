Генсек ООН ответил на предложение Путина о временном управлении на Украине

Действующие украинские власти являются легитимными. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

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«На Украине есть легитимное правительство, очевидно, что его нужно уважать», — заявил Гутерриш.

Таким образом генсек организации ответил на предложение президента России Владимира Путина ввести на Украине временное управление под эгидой ООН для проведения выборов.

Ранее российский лидер предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда стран. Временное управление позволило бы, по его словам, привести к власти дееспособное правительство.