МИД России сделал демарш замглавы дипмиссии Канады

Заместителю главы канадского диппредставительства в Москве Брайану Эбелю был сделан демарш в связи с русофобскими комментариями посла Канады в России Сары Тейлор после возложения цветов на Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в МИД России, отметив, что дипломату заявлено о «неприемлемости упоминания блокады Ленинграда в предвзятой увязке с «пактом Молотова-Риббентропа» и Ялтинской конференцией».

«Канадской стороне указано на недопустимость поползновений переписать историю в угоду политической конъюнктуре, обеляя зверства нацистов и их последователей на Украине», — говорится на сайте российского диппредставительства.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала слова Тейлор о визите на Пискарёвское кладбище в Петербурге кощунственными.

По её словам, канадский дипломат выставила СССР в равной степени с Германией ответственным за начало Второй мировой войны, «оттопталась» на решениях Ялтинской конференции, обвинила Россию в искажении исторической правды, а также попыталась представить блокаду Ленинграда как прямое следствие советско-германского договора о ненападении.