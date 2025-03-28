МИД РФ сделал демарш замглавы дипмиссии Канады

Заместитель главы канадского диппредставительства в Москве Брайан Эбель был вызван в МИД России, ему сделан демарш в связи с русофобскими комментариями посла Канады в России Сары Тейлор после возложения цветов на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"28 марта в МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве Брайан Эбель, которому сделан демарш в связи с русофобскими комментариями посла Канады в России Сары Тейлор после возложения цветов к монументу "Родина-мать" на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге", - информировали в дипведомстве.

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В МИД РФ отметили, что "дипломату заявлено о неприемлемости упоминания блокады Ленинграда в предвзятой увязке с "пактом Молотова-Риббентропа" и Ялтинской конференцией".