Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что антироссийские санкции сохранятся до окончания украинского конфликта.

Об этом она сказала LCI.

«Санкции очень серьёзные, они причиняют боль. Они влияют на российскую экономику и представляют собой мощный рычаг», — заявила глава ЕК.

Ранее российский вице-премьер Алексей Оверчук выразил мнение, что многие отечественные производители опасаются отмены западных санкций, а также возвращения иностранных производителей в страну, потому что данные рестрикции заставили экономику быстро развиваться.