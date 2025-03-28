Медведев рассказал о дружбе России и Кубы

Зампред Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал Россию и Кубу стратегическими партнерами.

Такое заявление он сделал по итогам встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом. По словам Медведева, Россия и Куба связаны долгой историей дружбы и партнерства.

«Россию и Кубу связывают многолетние узы дружбы и стратегического партнёрства. Уделяем особое внимание расширению кооперации между нашими странами, особенно в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, образование и туризм. Высоко оцениваем взаимодействие двух государств на международной арене, особенно в ООН и БРИКС. Опираемся на близость наших подходов по вопросам глобальной и региональной повестки дня», — заявил он.

Помимо этого Медведев также добавил, что Россия и Куба продолжат диалог, направленный на борьбу с современными практиками неоколониализма.

Ранее Медведев призвал отбирать гражданство, если его оформили с нарушением закона.