Американский проект сделки с Украиной по недрам таков, что Владимира Зеленского просто повесят на Майдане в случае его одобрения. В противном же случае уже США уничтожат киевский режим, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Американцы выкатили чудаку из Киева отличный проект сделки по ресурсам. Если киевский режим ее одобрит, то наркомана с компанией просто повесят на Майдане, как Муссолини, - написал Медведев по-английски в X. - А если откажется, то Соединенные Штаты просто уничтожат бандеровский режим. Шах и мат".

Западная пресса сообщает об уточненном проекте сделки по недрам, которую предлагает Вашингтон. США, согласно ему, через спецфонд получат контроль за половиной запасов нефти и газа Украины, всеми ее металлами и большей частью инфраструктуры, включая железные дороги, порты, трубопроводы и перерабатывающие заводы. Больше половины членов фонда будут иметь право вето и назначаться Вашингтоном. Кроме того, США будут получать все роялти до тех пор, пока Украина не выплатит как минимум $100 млрд американской стороне в качестве компенсации за военную помощь, с надбавкой в размере 4%. Украина начнет получать 50% роялти только после выплаты долга.

Медведев назвал скандал в Белом доме «лютой выволочкой» для Зеленского

Эти условия более жесткие, чем прежние - прошлый вариант сделки не был утвержден сторонами из-за скандала, устроенного Зеленским в Белом доме на встрече с руководством США. При этом идея сделки изначально принадлежала Киеву - украинское руководство рассчитывало таким образом обратить внимание на богатства страны не настроенного помогать Зеленскому нового президента США Дональда Трампа и обеспечить продолжение поставок.