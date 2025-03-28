Генерал рассказал, когда следует начинать «серьезные переговоры» с Украиной

Начинать «серьезные переговоры» с Украиной необходимо после освобождения принадлежащих России территорий. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал член комитета Госдумы по обороне Генерал Виктор Соболев.

По словам генерала, необходимо выполнить несколько условий для начала переговоров по урегулированию украинского кризиса.

«Мирные переговоры нужно начинать, на мой взгляд, серьезные мирные переговоры, после того, как мы освободим все территории, которые принадлежат нам по Конституции - это первое», - пояснил парламентарий.

Вторым условием для проведения переговоров он назвал создание зоны безопасности для Курской и Белгородской областей, Донецкой, Луганской республики, Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, что 18 марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой США Дональдом Трампом. Стороны договорились о том, что Москва и Киев течении 30 дней не будут наносить удары по энергетическим объектам, и президент России отдал соответствующий приказ. Однако, несмотря на договоренности, Киев продолжил наносить удары по российским энергообъектам.

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В частности, в Минобороны РФ сообщили, что утром 28 марта ВСУ нанесли удар реактивными снарядами HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Военные заявили, что на станции возникло сильное возгорание, и энергообъект был «фактически уничтожен».