Медведев оценил отношения России и Кубы

Сегодня Россия и Куба представляют собой друзей и стратегических партнеров. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Уделяем особое внимание расширению кооперации между нашими странами, особенно в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, образование и туризм. Высоко оцениваем взаимодействие двух государств на международной арене, особенно в ООН и БРИКС», — написал политик.

Медведев добавил, что в настоящее время позиции Москвы и Гаваны по вопросам глобальной и региональной повестки дня близки. По его словам, диалог между партией «Единая Россия» и Коммунистической партией Кубы должен быть укреплен.

В январе кубинский посол в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья рассказал о заключении контракта на поставку в страну российского топлива. По его словам, документ планировалось подписать в скором времени.