Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Мьянме

Президент России Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну. Текст опубликован на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в административных областях Сагайн и Мандалай", - отметил российский лидер. "В России разделяют скорбь дружественного народа Мьянмы", - подчеркнул президент.

Путин попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких, а всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия пожелал скорейшего выздоровления.