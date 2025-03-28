Генерал рассказал, когда следует начинать «серьезные переговоры» с Украиной

Обсуждать урегулирование необходимо после освобождения принадлежащих России территорий.

Таким мнением член комитета Госдумы по обороне поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Мирные переговоры нужно начинать, на мой взгляд, серьёзные мирные переговоры после того, как мы освободим все территории, которые принадлежат нам по Конституции — это первое. И второе, мы отодвинем украинские войска, создадим зону безопасности для наших районов, в том числе Курской области, Белгородской, Донецкой, Луганской республики, Херсонской и Запорожской областей».

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Сенатор Карасин назвал переговоры России и США в Эр-Рияде не очень результативными. По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам, «было бы наивно ожидать прорывов». Григорий Карасин подтвердил, что на встрече в Саудовской Аравии обсуждался доступ России к портам для экспорта сельхозпродукции и подключения Россельхозбанка к системе SWIFT. Как отметил сенатор, «американцы отнеслись к этому спокойно». Позитивные результаты по украинскому урегулированию будут, «может быть, не в этом году или в конце этого года», предположил Карасин.