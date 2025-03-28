В Кремле объяснили идею внешнего управления на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность введения внешнего управления на Украине не обсуждалась в ходе переговоров глав России и США. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что идею введения на Украине международного управления под эгидой ООН можно было бы обсудить с США, европейскими и другими странами. По мнению Путина, внешнее управление может понадобиться, чтобы на Украине удалось провести демократические выборы, которые привели бы к власти «дееспособное и пользующее доверием народа» правительство.

Как отмечал Путин, сейчас российским властям непонятно, с кем со стороны Украины можно подписывать какие-либо соглашения, так как туда «завтра придут другие руководители».

Песков объяснил, что Путин пока только гипотетически озвучил идею внешнего управления на Украине. С главой США Дональдом Трампом эта идея не обсуждалась. Представитель Кремля подчеркнул, что говорить о деталях такого сценария было бы преждевременно.

«Президент подчеркнул, что это одна из идей, но та, которую, возможно, следует иметь в виду», - сказал Песков.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, но он остался у власти. Ранее Путин отмечал, что в Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента - даже в условиях военного положения.

В Белом доме ответили на предложение Путина об управлении Украиной

Комментируя идею о внешнем управлении, представитель Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт отметил, что управление Украиной «определяется ее Конституцией и народом».