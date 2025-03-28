Путин провел встречу с губернатором Ленобласти Дрозденко

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, на которой обсуждались меры поддержки участников специальной военной операции и социально-экономические вопросы региона, сообщила пресс-служба Кремля.

В Telegram-канале Кремля говорится, что в ходе встречи обсуждались меры поддержки участников специальной военной операции, а также актуальные социально-экономические вопросы региона.

Во время встречи Дрозденко попросил у Путина поддержки для участия в новых губернаторских выборах, отметив, что работает в команде президента уже 12 лет. Он подчеркнул важность продолжения реализации начатых проектов, передает ТАСС.

Путин поддержал решение Дрозденко вновь баллотироваться на пост губернатора, отметив, что в регионе предстоит решить еще много вопросов.

«В целом у вас хорошие показатели. Хотя, знаете, проблем еще очень много», – сказал президент.

Путин заявил, что федеральный центр готов поддержать нужды региона и включить задачи в общенациональный план развития, если заявки будут поданы вовремя. Он также пожелал Дрозденко удачи на предстоящих выборах.

В пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен встретиться с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.