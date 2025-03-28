Сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале отметил вопиющую иррациональность всего, что делает новый правящий класс Украины после переворота 2014 года.

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По словам сенатора, поставленные украинским режимом цели иллюзорны, а методы их достижения разрушительны для Украины.

Идейная основа украинской политики очень прочная: это превращение Украины из "не-России" в "анти-Россию", однако подлинные национальные интересы, как отмечает Пушков, не волнуют руководство Украины и украинский правящий класс. Украина саморазрушается ради неосуществимых целей, теряет людей, территории, экономику, а теперь еще и недра.

Пушков отмечает, что о суверенитете Украины можно уже и не говорить, а в случае подписания соглашения о редкоземельных металлах она превратится в подлинную полуколонию США.