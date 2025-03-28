Карасин оценил результаты переговоров между РФ и США в Эр-Рияде

Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли не очень результативно, но «было бы наивно ожидать прорывов». Об этом заявил член российской делегации, глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин, пишет РИА Новости.

24 марта в Эр-Рияде прошел раунд переговоров РФ и США. На этой встрече экспертные группы в первую очередь обсуждали безопасность судоходства в Черном море. По итогам встречи Госдепартамент США сообщил, что Россия и Украина договорились о перемирии в Черном море. Стороны условились «исключить применение силы» на море и не допустить использования коммерческих судов в военных целях.

По словам Григория Карасина, беседа была довольно конструктивной и спокойной, но «не очень результативной».

«Но это было бы наивно - ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече... Поэтому я полагаю, что подобного рода встречи продолжатся. И будут какие-то поставлены новые задачи руководством нашей страны перед нашей группой экспертной», - пояснил он в эфире телеканала «Россия-24».

По мнению Карасина, работать с нынешней экспертной командой США, где были представлены Госдепартамент, Совет по национальной безопасности, Министерство обороны и ЦРУ, «в принципе можно», так как они «слушают и воспринимают».

Поскольку первая встреча всегда носит характер знакомства, «пара часов ушла на то, чтобы присмотреться в степень серьезности оппонента», уточнил сенатор.