Путин поставил Украине и Западу «тихий ультиматум»

Портал «Царьград» проанализировал заявления президента РФ Владимира Путина, сделанные во время общения с моряками подлодки «Архангельск». По версии издания, обещание Путина «добить» противников России стало «тихим ультиматумом» Украине и Западу.

Ранее в ходе поездки в Мурманскую область Путин посетил атомный подводный крейсер «Архангельск» и пообщался с моряками. Он подчеркнул, что российские военные действуют всё более эффективно в ходе СВО.

Президент сообщил, что Россия владеет стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, ВС РФ «постепенно, <…> но настойчиво и уверено» идут к достижению целей спецоперации.

«Я еще совсем недавно говорил «мы их дожмем», есть основания полагать, что мы их добьем», - заявил Путин.

«Царьград» назвал это заявление «тихим ультиматумом», который услышали в Киеве и ЕС. Президент РФ указал, что Россия выступает за разрешение конфликта на Украине мирными средствами, но при условии устранения его первопричин.

«Царьград» заявил, что Европа в то же время стремится к эскалации. Об этом, по версии портала, свидетельствует саммит, прошедший в Париже 27 марта. «Коалиция желающих», возглавляемая Парижем и Лондоном, начала обсуждать отправку миротворческих сил на Украину, хотя Россия предупреждала, что не допустит этого.

На фоне обсуждений, ведущихся западными странами, Путин указал, что Россия «больше не будет допускать ошибок, основанных на излишнем доверии к так называемым партнерам», отмечает «Царьград».