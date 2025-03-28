В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает пресс-служба администрации главы государства, российский лидер поделился с коллегой оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения украинского конфликта.

В частности, президенты обсудили итоги недавних консультаций экспертных групп РФ и США в Эр-Рияде, а также достигнутую договоренность о моратории на удары по объектам энергетики России и Украины на 30 суток. Российский лидер обратил внимание на продолжающиеся попытки Киева атаковать российские энергетические объекты.

«Состоялся также обмен мнениями по вопросам возобновления "Черноморской инициативы" по безопасному судоходству и устранению препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, которая первоначально была заключена в июле 2022 года при посредничестве Турции и Секретариата ООН, но на деле так и не была реализована», — добавили в Кремле.

Эрдоган выразил поддержку диалогу России и США. Кроме того, он заявил о готовности Анкары содействовать продвижению Черноморской инициативы.