В России оценили слова Путина о внешнем управлении на Украине

Предложение президента РФ Владимира Путина о введении внешнего управления на Украине под эгидой ООН - самый эффективный способ решения проблемы нелегитимности украинской власти и реальный путь урегулирования. Такое мнение ТАСС высказал лидер партии и фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) в Госдуме Сергей Миронов.

Президент России ранее, общаясь с моряками АПЛ "Архангельск", заявил, что международная практика предполагает возможность введения внешнего управления, что откроет путь к легитимным переговорам по украинскому урегулированию. Он напомнил о прецедентах внешнего управления под эгидой ООН в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии. Путин отметил, что возможность введения на Украине временного управления можно было бы обсудить с США, европейскими странами, а также партнерами и друзьями России.

"В сложившихся условиях это, по сути, самое эффективное, рабочее решение, причем мирное решение, которое позволит сохранить многие жизни", - сказал Миронов. "С самого начала спецоперации я говорил, что ее цели не могут быть достигнуты при сохранении режима Владимира Зеленского, который утратил и легитимность, и всякое моральное право оставаться в должности. Теперь наш президент предложил реальный и быстрый путь к освобождению Украины от неонацизма и возвращению законной власти в братской нам стране", - добавил он.

По мнению политика, сохранение Зеленского у власти - "это продолжение террора и разворовывания страны". "Сейчас Зеленский ищет способ, как под шумок мирных инициатив Трампа легализовать себя во власти, надеясь, что мы остановим СВО. Он хочет, чтобы у него было как прежде: он будет кататься по Европе, пиариться и наживаться на страданиях народа Украины. Этого категорически нельзя допустить!" - подчеркнул лидер СРЗП.

По его словам, Путин своим предложением фактически нейтрализует "опасные планы европейских русофобов во главе с Францией и Великобританией ввести натовские войска на Украину и тем самым спровоцировать войну с Россией". "Так называемые миротворцы будут иметь такой же "легитимный" статус, как и сам Зеленский. В отличие от структур, действующих под эгидой ООН. Президент России предлагает США и другими странам Запада вернуться в международное правовое поле - теперь мяч на их стороне. Это настоящая проверка, чего они хотят - войны или мира", - отметил лидер партии.