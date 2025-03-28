Названы примерные даты новых переговоров России и США

Новый раунд консультаций России и США по украинскому кризису может состояться в середине апреля в Эр-Рияде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с процессом организации переговоров.

По словам собеседника агентства, технические консультации между Москвой и Вашингтоном продолжатся, но организационные вопросы, связанные с проведением следующего раунда переговоров, пока не обсуждались. Считается, что новая встреча может пройти примерно через две недели.

Первые переговоры делегаций РФ и США прошли 18 февраля, также в Саудовской Аравии. По итогам встречи стороны условились назначить высокопоставленные команды для переговоров по Украине. Эти команды должны работать над «скорейшим прекращением конфликта таким образом, чтобы [решение] было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон». В Госдепе подчеркивали, что Россия и США также договорились «устранить факторы, вызывающие раздражение в двусторонних отношениях».

Очередной раунд переговоров РФ и США прошел в Эр-Рияде 24 марта. На этой встрече экспертные группы в первую очередь обсуждали безопасность судоходства в Черном море. По итогам встречи Госдепартамент США сообщил, что Россия и Украина договорились о перемирии в Черном море. Стороны условились «исключить применение силы» на море и не допустить использования коммерческих судов в военных целях.

В Кремле подчеркнули, что перемирие на море начнется только после реализации зерновой сделки - отмены санкций против Россельхозбанка и российских производителей продовольствия и удобрений. Также стороны договорились разработать меры для реализации прекращения атак по энергетическим объектам.