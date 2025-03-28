Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры. Ее слова приводит РИА Новости.

«Вий вернулся в Киев», - констатировала российский дипломат.

По информации Союза православных журналистов, сегодня утром на территорию Нижних пещер, где покоятся мощи православных святых и печерских подвижников, в том числе основателей Киево-Печерской лавры, прибыла комиссия для «инвентаризации и проверки». Члены комиссии планируют вскрывать раки с мощами, пересчитывать их и брать образцы для ДНК-экспертизы. Сопровождает работников Минкульта силовики.

Напомним, что летом 2024 года на Украине приняли закон, позволяющий запретить деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. В 2023-м суд разрешил выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Официальный Киев требовал от УПЦ либо освободить монастырь, либо войти в состав созданной в 2018 году Православной церкви Украины.