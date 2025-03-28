В России отреагировали на заявления Макрона о миротворцах на Украине

Французский президент Эммануэль Макрон демонстрирует бахвальство, говоря об отправке миротворцев на Украину, на самом деле ЕС не готов сделать такой шаг.

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Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Макрон демонстрирует бахвальство, а на деле Евросоюз не готов отправлять войска в воюющую страну и воевать с русскими», - подчеркнул он.

Заявления французского лидера являются пафосом и игрой на публику, добавил Белик.

В Европе потребовали от Макрона мира

Париж и Лондон договорились отправить совместную военную группу на Украину, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон. Она займется реформированием ВСУ. Кроме того, европейцы после прекращения огня на Украине собираются отправить в страну «силы сдерживания» — их планируют разместить в стратегически важных местах страны. Украинский президент Владимир Зеленский при этом заявил, что ждет войско из европейских солдат, которые были бы готовы принять участие в боях на стороне Украины.