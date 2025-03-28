В России высказались об отношении к деиндустриализации Европы

В Европе идет деиндустриализация, однако в России этому не рады. Об этом во время выступления на сессии «Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности» Азиатского форума в Боао заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, его слова приводит РИА Новости.

«Мы наблюдаем за деиндустриализацией Европы. Мы наблюдаем стагнацию немецкой экономики. Это факт. И это не делает нас счастливыми. Потому что традиционно у нас были очень хорошие и взаимовыгодные отношения с Европой», — высказался он.

Оверчук отметил, что Европа по какой-то причине решила, что РФ ей больше не нужна, добавив, что сложившаяся ситуация является прямым результатом разрыва между европейскими политиками и экспертами.