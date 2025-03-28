Путин рассказал морякам о состоянии экономики

Президент России Владимир Путин, беседуя с моряками АПЛ "Архангельск", заявил, что рост экономики России сейчас составляет 4,1%. Об этом пишет "Российская газета".

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Президент также сказал, что по объему экономики Россия находится в настоящее время на 4 месте в мире, уступая лишь США, Китаю и Индии.

Вместе с тем, сказал Путин, денег всегда не хватает, не исключая и прежние времена. Президент пошутил, что за все время его работы на посту, люди, ответственные за экономику и финансы, ни разу не доложили ему, что "не знаем куда деньги девать".

Ранее "МК" сообщил, что по словам Путина, Россия должна обеспечить свою безопасность на длительную перспективу.