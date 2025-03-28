Путин рассказал морякам о состоянии экономики

Московский Комсомолец

Президент России Владимир Путин, беседуя с моряками АПЛ "Архангельск", заявил, что рост экономики России сейчас составляет 4,1%. Об этом пишет "Российская газета". 

Путин рассказал морякам о состоянии экономики
© Московский Комсомолец

Президент также сказал, что по объему экономики Россия находится в настоящее время на 4 месте в мире, уступая лишь США, Китаю и Индии

Вместе с тем, сказал Путин, денег всегда не хватает, не исключая и прежние времена. Президент пошутил, что за все время его работы на посту, люди, ответственные за экономику и финансы, ни разу не доложили ему, что "не знаем куда деньги девать". 

Ранее "МК" сообщил, что по словам Путина, Россия должна обеспечить свою безопасность на длительную перспективу. 

Политика
Владимир Путин
Индия
Китай
Соединенные Штаты