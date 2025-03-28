Жители Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду в прямом смысле этого слова, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом он сказал в ходе встречи с экипажем АПЛ «Архангельск».

«На протяжении восьми лет люди, которые проживали на территории Донбасса, Луганска и Донецка, подвергались геноциду в прямом смысле этого слова», — подчеркнул глава государства.

Ранее российский президент рассказал, что у России есть стратегическая инициатива по всей линии фронта. По его словам, российские войска освободили 99% территорий ЛНР, а также свыше 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей.