Обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес России о том, что страна, ведя переговоры с США, пытается выиграть время, не имеют под собой реальных оснований, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он подчеркнул, что цель переговоров — урегулирование конфликта.

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«Россия ведет переговоры с США с целью мирного урегулирования украинского конфликта. А удары по нашей мирной инфраструктуре со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), напротив, говорят о стремлении к эскалации напряженности», — сказал политик.

Он добавил, что страна неоднократно призывала Украину прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, исходя из реалий на земле. Швыткин добавил, что затягивание противостояния вредит самому Киеву.

«Чем сильнее Украина будет затягивать этот процесс урегулирования, тем хуже. Тем меньше территорий и государственности в итоге может остаться», — убежден депутат.

Ранее Зеленский заявил, что Россия пытается выиграть время, ведя переговоры с США. Он также сообщил, что Киев дал согласие на прекращение огня, чтобы показать, что Россия не хочет завершения военных действий.