Путин: к народу Украины должно прийти осознание того, что сейчас происходит

Украинский народ должен осознать то, что сейчас происходит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости/

"Я думаю, что должно прийти осознание того, что происходит, у самого украинского народа", - сказал глава государства, общаясь с моряками атомной подлодки "Архангельск".

На этой встрече Путин допустил возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН. Он отметил, что такой формат позволил бы провести выборы и сформировать дееспособное правительство, пользующееся доверием населения.

В этом случае Москва могла бы начать переговоры о мирном урегулировании и подписывать соответствующие соглашения, которые были бы признаны мировым сообществом, добавил лидер страны. До этого Путин заявил, что власти Украины нелегитимны согласно своей же конституции. Президент отметил, что в связи с этим нет никакой возможности заключать с нынешним режимом в Киеве какие-либо договоренности, чтобы они при этом являлись легитимными и признаваемыми по всему миру.