Путин: власти Украины нелегитимны согласно своей же конституции

Президент России Владимир Путин, общаясь с моряками АПЛ «Архангельск», отметил, что украинские органы власти сейчас незаконны в соответствии с украинской же конституцией.

По его словам, это делает бесперспективными договорённости с ними.

«И так-то не понятно, с кем подписывать какие-то документы, и так-то не понятно, какую силу они имеют, потому что завтра придут другие руководители, которые придут через выборы», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что выборы президента на Украине проведены не были, а конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти.

«Если он сам нелегитимный, то все остальные — тоже», — уточнил Путин.

Кроме того, он подчеркнул, что проблема Украины заключается в большом влиянии людей неонацистских взглядов.

Также Путин предложил ввести на Украине внешнее управление ООН, чтобы провести выборы.