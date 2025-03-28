Путин: власти Украины нелегитимны согласно своей же конституции

Путин: гражданские органы власти на Украине не являются законными
Президент России Владимир Путин, общаясь с моряками АПЛ «Архангельск», отметил, что украинские органы власти сейчас незаконны в соответствии с украинской же конституцией.
По его словам, это делает бесперспективными договорённости с ними.
«И так-то не понятно, с кем подписывать какие-то документы, и так-то не понятно, какую силу они имеют, потому что завтра придут другие руководители, которые придут через выборы», — сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что выборы президента на Украине проведены не были, а конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти.
«Если он сам нелегитимный, то все остальные — тоже», — уточнил Путин.
Кроме того, он подчеркнул, что проблема Украины заключается в большом влиянии людей неонацистских взглядов.
Также Путин предложил ввести на Украине внешнее управление ООН, чтобы провести выборы.