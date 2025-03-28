Путин: участие в боевых действиях - это испытание для любого человека

Участие в боевых действиях является непростым испытанием для любого человека. Об этом на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций Росатома на Северный полюс заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

"Я очень рад, что вам удалось себя найти после двухлетней службы в зоне специальной военной операции. Это очень серьезное испытание для любого человека", - заявил Путин в диалоге с одним из руководителей экспедиции.

Путин также в ходе заседания отметил, что российские власти должны делать все, чтобы людям было комфортно и привлекательно жить в Арктике.

По словам российского лидера, для этого нужно последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера, в целом повышать качество жизни граждан. Также российский лидер отметил, что Мурманск, порт приписки атомного ледокольного флота России, город играет определяющую роль в освоении арктических судоходных трасс и Арктики в целом.