Путин дал старт первой отгрузке угля на экспорт из порта "Лавна"

Первая судовая партия угля на экспорт отправилась из порт "Лавна", который расположен в Мурманской области. Старт отгрузке дал президент России Владимир Путин в ходе своей поездки в Мурманск.

Глава государства дал команду о начале работ по видеосвязи. "С Богом, разрешаю", - сказал он.

Позже Путин прокомментировал происходящее: "Пыли нет почти".

Проект реализуется на западном берегу Кольского залива: как ожидается, он поможет освоить новые логистические маршруты для торговли с дружественными странами.

Порт "Лавна" - ключевой элемент Мурманского транспортного узла, он способен круглогодично принимать крупнотоннажные суда. Порт рассчитан на перевалку 18 млн тонн в год, в перспективе - 24 млн тонн.

Ранее в тот же день Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии торжественного спуска на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь".